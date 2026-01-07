Αστυνομική έρευνα σε σπίτι, παρουσία δικαστικού λειτουργού

Συνελήφθη, προχθές (05-01-2026) στη Χίο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, αλλοδαπός (30χρονος), σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, πραγματοποιήθηκε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε οικία όπου διαμένει ο συλληφθείς στην παραπάνω περιοχή, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης (χασίς), βάρους -24- γραμμαρίων περίπου.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.