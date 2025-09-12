Δύο Υποτροφίες από τα ΙΕΚ ΑΛΦΑ για παιδιά μελών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Β/Α Αττικής

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής, εξασφάλισε δύο (2) πλήρεις υποτροφίες της «Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) ΑΛΦΑ», εντελώς δωρεάν, για οποιαδήποτε από τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στους 13 Τόμους Σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτημα αυτοπροσώπως στα γραφεία της Ένωσης (1η πάροδος Γ. Πιτταρά ΟΑΚΑ-Μαρούσι) μαζί με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μέχρι τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία.

Οι Υποτροφίες θα δοθούν αξιοκρατικά, βάσει κοινωνικών κριτηρίων, κατόπιν αξιολογήσεως των αιτήσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ευχαριστούμε θερμά για τη χορήγηση των υποτροφιών, τον Πρόεδρο του «Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ» κ. Σοφοκλή ΞΥΝΗ και τον Διευθυντή Επικοινωνίας και Αθλητισμού της «Σ.Α.Ε.Κ. ΑΛΦΑ» κ. Αντώνη ΓΛΥΚΑ, οι οποίοι με την ενέργεια τους αυτή καταδεικνύουν ότι ανιδιοτελώς, αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν εμπράκτως το έργο της ΕΛ.ΑΣ. & συμβάλλουν στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση του έργου που προσφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής και εν γένει ο Συνδικαλισμός της ΕΛ.ΑΣ.