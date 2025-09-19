PoliceNET of Greece logo
Ελλάδα

Δύο τραυματίες από έκρηξη σε μάντρα οικοδομικών υλικών

13:59 | 19/09/2025

Έκρηξη φιάλης οξυγόνου σημειώθηκε, πριν από λίγη ώρα, σε μάντρα οικοδομικών υλικών στο Τσοτύλι Κοζάνης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

   Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο τραυματιών φέρει σοβαρά τραύματα στο χέρι και στο υπόλοιπο σώμα και έχει αποφασιστεί η διακομιδή του, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, από το νοσοκομείο Κοζάνης στη Θεσσαλονίκη.

   Στο σημείο έχουν σπεύσει κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και η αστυνομία, που διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.

   Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο εργαζόμενο δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.

