Δύο θάνατοι το τελευταίο 24ωρο στο Ηράκλειο – Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Δυο τραγικά περιστατικά ερευνούν το τελευταίο 24ωρο οι αστυνομικές αρχές στην Κρήτη. Πιο συγκεκριμένα τις τελευταίες ώρες εντοπίστηκαν νεκροί ένας άνδρας και μια γυναίκα σε δυο διαφορετικά περιστατικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα ξημερώματα του Σαββάτου, ένας 52χρονος άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία βρέθηκε νεκρός σε δρόμο, έχοντας πέσει από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου και μεγάλο ύψος στην πόλη του Ηρακλείου.

Διαβάστε επίσης

Οι έρευνες τις αστυνομίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας ενώ προσανατολίζονται προς το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με πληροφορίες μια 51χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, επίσης στο Ηράκλειο, φέροντας τραύμα στο πόδι από αιχμηρό αντικείμενο που βρέθηκε στο σημείο.

Και σε αυτή την περίπτωση οι αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και προσανατολίζονται προς το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

flashnews.gr