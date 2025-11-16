Δυο συλλήψεις στο Πέραμα από στελέχη του Λιμενικού Σώματος

Τις πρωινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής του Περάματος προέβησαν στη σύλληψη ενός 60χρονου ημεδαπού, για παράβαση του άρθρου 220 παρ. 2 του Π.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261 Α) «Παράνομη ανάθεση διοίκησης πλοίου».

Συγκεκριμένα, σε διενεργηθέντα έλεγχο, στο πλαίσιο διερεύνησης ανώνυμης καταγγελίας για παράνομη εργασία, σε μία επιβατηγό-λάντζα (Ε/Γ–Λάντζα) ελληνικής σημαίας, που εκτελεί δρομολόγια για την μεταφορά εργαζομένων ναυπηγείου προς και από το πορθμείο του Περάματος σε ναυπηγείο της Σαλαμίνας, διαπιστώθηκε ότι ο 60χρονος είχε αναλάβει την διοίκηση του πλοίου, χωρίς να είναι ναυτολογημένος σε αυτό.

Στη συνέχεια προσήλθε αυτοβούλως στη Λιμενική Αρχή Περάματος, ο 38χρονος ημεδαπός νόμιμος κυβερνήτης του πλοίου, ο οποίος συνελήφθη επίσης για παράβαση του άρθρου 220 παρ. 1 του Π.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261 Α) «Παράνομη ανάθεση διοίκησης πλοίου».

Από το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ο νόμιμος εκπρόσωπος της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου.