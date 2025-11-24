Δυο συλλήψεις σε περιοχές της Κοζάνης και της Καστοριάς για ναρκωτικά

Στο πλαίσιο καθημερινών αστυνομικών ελέγχων και δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών στη Δυτική Μακεδονία, συνελήφθησαν συνολικά -2- άτομα την 23 Νοεμβρίου 2025, σε περιοχές της Κοζάνης και της Καστοριάς, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κοζάνης και Καστοριάς, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, σε -2- διαφορετικές περιπτώσεις.

Αναλυτικότερα:

Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη την 23-11-2025 τις απογευματινές ώρες στην πόλη της Πτολεμαΐδας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, 35χρονος ημεδαπός, διότι στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και -1- δισκίο χαπιού που εμπίπτει στις διατάξεις περί εξαρτησιογόνων ουσιών, την κατοχή του οποίου δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη την 23-11-2025 τις απογευματινές ώρες στην πόλη της Καστοριάς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, 21χρονος ημεδαπός, διότι στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2,7- γραμμάρια κοκαΐνης.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος των συλληφθέντων, υποβλήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

Οι στοχευμένες αυτές δράσεις, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, αποσκοπώντας στην καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, που αποτελεί πρωταρχική, άμεση και διαρκή προτεραιότητα των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας.