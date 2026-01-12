Δυο συλλήψεις μετά από επιχείρηση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς

Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, συνελήφθησαν προχθες (10 Ιανουαρίου 2026) το βράδυ σε περιοχή του Κιλκίς, 2 ημεδαποί άνδρες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, εντοπίστηκε ο ένας ημεδαπός άνδρας και σε έλεγχο του οχήματος που επέβαινε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 1 κιλού και 119 γραμμαρίων,

1 συσκευασία με κοκαΐνη, βάρους 0,6 γραμμαρίων και

1 κινητό τηλέφωνο.

Επίσης, από χώρο αποθήκευσης ναρκωτικών (καβάτζα) που χρησιμοποιούσε, κατασχέθηκε ένα βάζο που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 58 γραμμαρίων.

Το όχημα που χρησιμοποιούσε κατασχέθηκε, το οποίο όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης.

Στην ίδια περιοχή εντοπίστηκε και ο δεύτερος ημεδαπός άνδρας και από την κατοχή του κατασχέθηκε μια συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 1,2 γραμμαρίων, την οποία όπως προέκυψε, είχε προμηθευτεί τις προηγούμενες ημέρες από τον προαναφερόμενο ημεδαπό άνδρα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.