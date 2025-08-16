Δύο συλλήψεις για κλοπή κοσμημάτων

Συνελήφθησαν, προχθες, σε περιοχή της Αιγιαλείας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, δύο ημεδαποί ηλικίας 16 και 19 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και ένας 16χρονος συνεργός τους, που αναζητείται με τις ίδιες κατηγορίες.

Συνελήφθη ακόμη και η μητέρα ενός εκ των ανήλικων κατηγορούμενων σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για την παραμέληση της εποπτείας του.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, οι τρεις κατηγορούμενοι ενεργώντας από κοινού διέρρηξαν οικία και αφαίρεσαν διάφορα κοσμήματα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή.

Από την έρευνα των αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία των τριών κατηγορούμενων και συνελήφθησαν οι δύο εξ αυτών και η μητέρα του ενός, ενώ σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα κοσμήματα, για τα οποία εξετάζεται η νομιμότητα της κατοχής τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας – Παράλληλη Έδρα Αιγίου.