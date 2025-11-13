Δυο συλλήψεις από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας

Συνελήφθησαν δύο (2) ημεδαποί, προχθες (11-11-2025) το μεσημέρι στη Λαμία, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, τόσο στην κατοχή τους, όσο και σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-10,6- γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων ψυχοτρόπων φυτών, εμποτισμένων με ναρκωτικές ουσίες, εντός -16- αυτοσχέδιων συσκευασιών,

-1,5- γραμμάρια κοκαΐνης, εντός -2- αυτοσχέδιων συσκευασιών,

τα χρηματικά ποσά των -450- ευρώ και -4- δολαρίων Η.Π.Α.,

-10- κινητά τηλέφωνα, καθώς και

πλήθος χάρτινων περιτυλιγμάτων, πρόσφορων για την συσκευασία των ναρκωτικών.

Επίσης, από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, ως μέσα διευκόλυνσης της παράνομης δράσης τους.

Γίνεται μνεία ότι, στις 10-11-2025 το μεσημέρι στη Λαμία, συνελήφθησαν ακόμη δύο (2) ημεδαποί, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- αυτοσχέδιες συσκευασίες, που περιείχαν φυτικά αποσπάσματα ψυχοτρόπων φυτών, εμποτισμένων με ναρκωτικές ουσίες, συνολικού μεικτού βάρους -2,8- γραμμαρίων, τις οποίες, όπως προέκυψε, είχαν προμηθευτεί από τους ανωτέρω.

Την προανάκριση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.