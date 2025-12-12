Δυο συλλήψεις από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού

Συνελήφθησαν προχθες (Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025) το απόγευμα στη Ρόδο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, δύο ημεδαποί ηλικίας 31 και 34 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διάπραξη διακεκριμένης κλοπής.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε, προχθες πρωινές ώρες οι κατηγορούμενοι μετέβησαν σε δημοτικό αντλιοστάσιο και αφαίρεσαν αντλία λυμάτων εκτιμώμενης αξίας 6.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο άμεσης διερεύνησης της υπόθεσης, έπειτα από συνδυαστική συλλογή-αξιολόγηση-αξιοποίηση στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες και προσήχθησαν από αστυνομικούς απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας.

Επίσης εντοπίσθηκε η κλεμμένη αντλία, η οποία κατασχέθηκε και αποδόθηκε.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.