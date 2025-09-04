Δυο συλλήψεις από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου

Συνελήφθησαν προχθες (Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, δύο ημεδαποί ηλικίας 13 και 14 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης (συμμορία) και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει άλλους -3- συνεργούς, ηλικίας 11, 14 και 15 ετών.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε οι νεαροί είχαν συγκροτήσει συμμορία και ενεργώντας από κοινού με την ίδια μεθοδολογία, έχοντας συγκεκριμένη υποδομή παραβίαζαν καταστήματα, πρώτες πρωινές ώρες, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

Για την εξιχνίαση της εγκληματικής τους δράσης συγκροτήθηκε ειδική ομάδα έρευνας, αστυνομικοί της οποίας κατάφεραν έπειτα από αναζητήσεις να τους ταυτοποιήσουν.

Όπως εξακριβώθηκε οι δράστες το χρονικό διάστημα από 29.08.2025 έως 01.09.2025 παραβίασαν -6- επιχειρήσεις αφαιρώντας χρήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, αλκοολούχα ποτά και καπνικά προϊόντα.

Σημειώνεται ότι, οι