Δυο συλλήψεις από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση 3 περιπτώσεων κλοπών τροχοφόρων και τη σύλληψη δύο ημεδαπών (18χρονος και 21 χρονος) κατηγορούμενων για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και κλοπή στα Χανιά.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανάκριση της ανωτέρω υπηρεσίας, ανωτέρω ημεδαποί είχαν αφαιρέσει συνολικά δυο ποδήλατα και μία μοτοσυκλέτα πράξεις που έλαβαν χώρα στα Χανιά στο διάστημα από 21.06.2025 έως 16.11.2025.

Πρωινές ώρες της 01.12.2025 αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία και στους εξωτερικούς χώρους αυτής των ημεδαπών κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 ηλεκτρικά ποδήλατα

2 συσκευές κινητών τηλεφώνων

σουγιάς

Επίσης κατασχέθηκαν -2- Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων .

Μέρος των ανευρεθέντων αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους .

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.