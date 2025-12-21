Δυο συλλήψεις από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης

Συνελήφθησαν προχθες (19 Δεκεμβρίου 2025) το μεσημέρι στην Κατερίνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, 2 ημεδαποί άνδρες, για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο ένας ημεδαπός άνδρας να επιχειρεί να προμηθεύσει με ναρκωτικές ουσίες τον δεύτερο ημεδαπό άνδρα.

Διαβάστε επίσης

Στην κατοχή του πρώτου ημεδαπού άνδρα βρέθηκε και κατασχέθηκε 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 11,1 γραμμαρίων και στην κατοχή του δεύτερου ημεδαπού άνδρα βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία του πρώτου ημεδαπού άνδρα διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο συνολικά 5 δενδρύλλια κάνναβης ύψους 40 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον στην οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 385,9 γραμμαρίων,

3 συσκευασίες με αποξηραμένα φυτικά αποσπάσματα δενδρυλλίων κάνναβης, συνολικού βάρους 386 γραμμαρίων,

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των 1.390 ευρώ,

1 κινητό τηλέφωνο και

εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης (λαμπτήρες, ανεμιστήρας, ψηφιακό θερμόμετρο, χρονοδιακόπτης ρεύματος κ.α.).

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.