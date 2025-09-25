Δυο συλλήψεις από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας

Συνελήφθησαν προχθες (Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025) στη Θήρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας, δύο αλλοδαποί 31 και 47 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, έπειτα από μεθοδική αστυνομική έρευνα πεδίου και αξιολόγηση συλλεχθέντων στοιχείων σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή Θήρας, προχθες βράδυνες ώρες, πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος στο Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 31χρονος όπου βρέθηκαν συνολικά -31,9- γραμμ. κοκαΐνης σε -43- ανισοβαρής συσκευασίες έτοιμες προς διάθεση, χειρόγραφες σημειώσεις από τις όποιες προκύπτει συστηματική αγοραπωλησία και -120- ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Ταυτόχρονα στο σημείο του ελέγχου εντοπίσθηκε ο 47χρονος, όπου βρέθηκε στην κατοχή του μικροποσότητα κάνναβης.

Οι ναρκωτικές ουσίες και το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο κατασχέθηκαν.

Σημειώνεται ότι, σε βάρος των δραστών ισχύουν περιοριστικοί όροι για παρόμοιες υποθέσεις.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.