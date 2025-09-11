Δυο συλλήψεις από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Γρεβενών

Συνελήφθησαν χθες (10-09-2025) τις απογευματινές ώρες, στα Γρεβενά, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών -2- ημεδαποί, ηλικίας 54 και 59 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

Επιπλέον, σε βάρος του 59χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία και για το αδίκημα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, οι προαναφερόμενοι αστυνομικοί κατέλαβαν σε δασική περιοχή των Γρεβενών τους ανωτέρω, να περιποιούνται από κοινού ειδικά διαμορφωμένη φυτεία, αποτελούμενη από –4– δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από -1,50- έως -2,82- μέτρων.

Ακολούθως, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε την 10-09-2025 τις απογευματινές ώρες, στην οικία και σε ιδιόκτητο οικόπεδο του 59χρονου, σε περιοχές των Γρεβενών, από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-33,30- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης μεικτού βάρους,

-17- σπόροι κάνναβης και

-3- τρίφτες με υπολείμματα κάνναβης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.