Δυο συλλήψεις από Αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Άγιο Παντελεήμονα

Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 30-9-2025, -2- άτομα, ηλικίας 26 και 22 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 30-9-2025, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., εντόπισαν τους κατηγορούμενους να κινείται με όχημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Διαβάστε επίσης

Στο πλαίσιο του ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν -300- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.