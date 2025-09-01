Δυο συλλήψεις από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Καισαριανής

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. απογευματινές ώρες της 28-8-2025 στην περιοχή της Καισαριανής και σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, -2- ημεδαποί, 49χρονος και 26χρονη κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης με ορμητήριο οικία στην περιοχή της Καισαριανής, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τους κατηγορούμενους απογευματινές ώρες της 28-8-2025 και τους ακινητοποίησαν ενώ στην κατοχή τους καθώς και εντός τσιμεντένιου κτίσματος σε παρακείμενο πάρκο της οικίας τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Σε επερχόμενο έλεγχο της οικίας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-2- κιλά και -782- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

πιστόλι,

περίστροφο-ρέπλικα,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

τρίφτης κάνναβης και

-2- κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.