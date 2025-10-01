Δυο συλλήψεις από Αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Χίου

Συνελήφθησαν, προχθες (29-09-2025) στη Χίο, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) του Αστυνομικού Τμήματος Χίου, -2- ανήλικοι ημεδαποί (17χρονος και 15χρονος), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης αδυνάμων ατόμων.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, βραδινές ώρες στις 28-09-2025 στην παραπάνω περιοχή, οι προαναφερόμενοι ανήλικοι, δρώντας από κοινού, επιτέθηκαν και τραυμάτισαν έτερο ανήλικο ημεδαπό (14χρονος) με σωματική βία.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν και γονείς των ανηλίκων δραστών, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Χίου.