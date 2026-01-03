Δυο συλλήψεις από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. του Τμήματος Τροχαίας Βόλου για απόπειρα ληστείας

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 31-12-2025 στον Βόλο, από περιπολούντες αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) του Τμήματος Τροχαίας Βόλου, -2- ανήλικοι ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, οι δράστες αποπειράθηκαν, με μαχαίρι (σουγιά), να αφαιρέσουν από παρέα ανήλικων χρήματα που συγκέντρωσαν από τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς καθώς και το κινητό τηλέφωνο ενός από αυτούς, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσουν την πράξη τους και τράπηκαν σε φυγή, ενώ ακινητοποιήθηκαν σε κοντινή απόσταση από τους αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας.

Το μαχαίρι κατασχέθηκε.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι μητέρες των ανήλικων δραστών για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Οι ανήλικοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.