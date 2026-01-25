Δύο στα δύο για τους αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης

Δύο διαφορετικές υποθέσεις παραβατικότητας αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία από αστυνομικούς της Ο.Π.Δ.Ι. Ηλείας, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων και επιχειρησιακών δράσεων στην περιοχή.

Στην πρώτη περίπτωση, τις απογευματινές ώρες της 24ης Ιανουαρίου 2026, σε περιοχή της Ηλείας, συνελήφθησαν δύο άτομα για τετελεσμένη κλοπή σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι δράστες εισήλθαν στο κατάστημα, κατανάλωσαν προϊόντα και αποχώρησαν χωρίς να καταβάλουν το αντίτιμο, ενώ κατά τη διαφυγή τους απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο. Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη ημεδαπός για δύο απόπειρες απάτης, καθώς προσποιούμενος υπάλληλο δημόσιας υπηρεσίας επιχείρησε, σε διαφορετικές περιπτώσεις, να αποσπάσει χρηματικά ποσά και τιμαλφή από πολίτες. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, ενώ η μεθοδολογία του δράστη ταυτοποιήθηκε άμεσα από τις αστυνομικές αρχές.

Οι παραπάνω επιτυχίες επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητα της Ο.Π.Δ.Ι. Ηλείας, η οποία δρα καθημερινά για την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.