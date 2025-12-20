PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Πυροσβεστική

Δυο αυτοκίνητα τυλίχτηκαν στις φλόγες στην Παιανία

1
13:59 | 20/12/2025

Πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δυο οχήματα στην περιοχή της Παιανίας. Ήταν δυο περίπου τα ξημερώματα όταν σημειώθηκε η πυρκαγιά σε δυο σταθμευμένα όχημα, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Στο σημείο βρέθηκαν 6 πυροσβέστες, με 2 πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίο προέβησαν άμεσα στην κατάσβεσης της φωτιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Ρεπορτάζ: Κώστας Βουλγαράκης

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis