Το DS8 αποτελεί τη γαλλική πρόταση για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων

Το DS8 εκφράζει σχεδιαστικά το μέλλον της γαλλικής εταιρείας Citroen. Διακρίνεται από ρέουσες και κωνικές γραμμές, ενώ κάθε μέρος του αμαξώματος έχει αναπτυχθεί στην αεροδυναμική σήραγγα, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων τροχών διαμέτρου 74 εκατοστών με στόχο τη βελτιστοποίηση κάθε τετραγωνικού δεκατοστού.

Στο εμπρός μέρος υιοθετεί μία καινοτόμο και εντυπωσιακή φωτεινή υπογραφή μέσω μίας φωτιζόμενης και αεροαποδοτικής μάσκας, καθώς και προβολείς LED που αποτελούνται από τρεις μονάδες.

Διατίθεται σε τρεις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, ισχύος 230, 245 και 350 ίππων, με την τελευταία να διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση. Οι ηλεκτροκινητήρες κατασκευάζονται στο Tremery της Γαλλίας από την Emotors, κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο όμιλος Stellantis. Όλα τα συστήματα κίνησης διαθέτουν μία έξτρα ενίσχυση ισχύος (power boost) προσφέροντας περισσότερους από 30 ίππους στην έκδοση FWD, φτάνοντας, δηλαδή, τους 260 ίππους, συν 35 ίππους στην έκδοση FWD Long Range, φτάνοντας τους 280 ίππους και επιπλέον 25 ίππους στην AWD Long Range, φτάνοντας τους 375 ίππους.

Η έκδοση FWD επιταχύνει από 0 έως 100χλμ/ώρα σε 7,7 δευτερόλεπτα, η FWD Long Range σε 7,8 δευτερόλεπτα, ενώ η AWD Long Range απαιτεί μόλις 5,4 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 190 χλμ/ώρα για όλες τις εκδόσεις.

Το DS N8 διατίθεται με δύο χωρητικότητες μπαταριών, των οποίων οι κυψέλες NMC (Νικέλιο-Μαγγάνιο-Κοβάλτιο) παράγονται στο Billy-Berclau Douvrin. Η πρώτη προσφέρει ωφέλιμη χωρητικότητα 74 kWh και συνδυάζεται με την έκδοση FWD. Η δεύτερη, με ωφέλιμη χωρητικότητα 97,2 kWh, είναι διαθέσιμη στις εκδόσεις FWD Long Range και AWD Long Range.

Το DS N8 FWD Long Range επιτυγχάνει συνδυασμένη αυτονομία 750 χιλιομέτρων, με κατανάλωση 15,9 kWh ανά 100 χιλιόμετρα, ενώ η αστική αυτονομία φτάνει τα 909 χιλιόμετρα. Αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα οφείλεται στους αξιοσημείωτους συντελεστές αεροδυναμικής (0,24 Cx).

Η συνδυασμένη ηλεκτρική αυτονομία των εκδόσεων FWD και AWD Long Range ανέρχεται σε 550 km και 688 km, αντίστοιχα. Για μεγαλύτερα ταξίδια μπορεί να ανακτήσει αυτονομία 200 χιλιομέτρων σε μόλις 10 λεπτά φόρτισης. Για την καθημερινή χρήση διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW, με χρόνο φόρτισης από 20 έως 80% περίπου 6 ώρες σε τριφασικό wallbox 11 kW.