Δράση Ευαισθητοποίησης! Το Α.Τ. Σικυωνίων μοίρασε Κράνη σε Δικυκλιστές - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Στο πλαίσιο των δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και της εκστρατείας για «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων, σε συνεργασία με τον Δήμο Σικυωνίων, χάρισε σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου συμβολικά 4 κράνη σε ισάριθμους δικυκλιστές, στο κέντρο της πόλης του Κιάτου, χορηγία του Ι.ΚΤΕΟ Κιάτου…

Δωρεάν διανομή προστατευτικών κρανών σε οδηγούς δίκυκλων στο Κιάτο.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο την πρόληψη και την ενημέρωση.

Όπως δήλωσε αμέσως μετά ο Διοικητής του Α.Τ. Σικυωνίων κ. Ανδρέας Γεώργαρης Αστυνόμος Β΄

¨Προτεραιότητά μας δεν είναι η επιβολή ποινών, αλλά η συμμόρφωση.

Η χρήση κράνους δεν είναι απλώς υποχρέωση.

Είναι πράξη ευθύνης.

Το κράνος σώζει ζωές.

Και καμία ζωή δεν κοστολογείται¨.

Τα κράνη παρέδωσαν στους Δικυκλιστές:

Ο Διοικητής του Α.Τ. Σικυωνίων κ. Ανδρέας Γεώργαρης – Αστυνόμος Β΄

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπύρος Σταματόπουλος

Η Πρόεδρος της Τ.Κ. Κιάτου κ. Αλεξάνδρα Αβραμοπούλου -Μυλωνά ΚΑΙ

Ο Ιδιοκτήτης του Ι. ΚΤΕΟ Κιάτου κ. Γιάννης Μπίστας

Σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας,

αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων

και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα,

προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα,

καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων,

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες του

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων,

αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών

σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους,

ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους,

με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει

την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους

και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές.

