Δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για την προστασία των μαθητών με την ευκαιρία της έναρξης της Σχολικής Χρονιάς

Με την ευκαιρία της τέλεσης του καθιερωμένου αγιασμού στα σχολεία για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου βρέθηκαν χτες (11.05.2025) έξω από σχολικά συγκροτήματα και μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια κυκλοφοριακής αγωγής σε γονείς και μαθητές, απευθύνοντας παράλληλα ευχές για καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.

Η δράση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Ελληνικής Αστυνομίας και των Υπηρεσιών Τροχαίας, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την καλλιέργεια κυκλοφοριακής συνείδησης από τις μικρές ηλικίες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται:

στην ευαισθητοποίηση των γονέων ώστε να τηρούν τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς κατά τη μεταφορά των παιδιών,

αλλά και στην εκπαίδευση και ενημέρωση των μαθητών, ώστε να κινούνται με ασφάλεια στο σχολικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

Οι συγκεκριμένες δράσεις δεν περιορίζονται μόνο στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, αλλά θα συνεχιστούν με ποικίλες παρεμβάσεις καθ’ όλη τη διάρκειά της, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα.

Με την ευκαιρία της νέας σχολικής χρονιάς η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης υπενθυμίζει στους γονείς-συνοδούς των μαθητών :

· Να δίνουν το σωστό παράδειγμα στα παιδιά, τηρώντας οι ίδιοι τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Να φροντίζουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν πάντα ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο ή κράνος όταν κινούνται με ποδήλατο.

Να σταθμεύουν σε κατάλληλα σημεία χωρίς να παρεμποδίζουν την κυκλοφορία και τη διέλευση των μαθητών.

Να συνοδεύουν τα μικρότερα παιδιά κατά τις μετακινήσεις τους προς και από το σχολείο, ιδίως σε δρόμους χωρίς πεζοδρόμιο ή φωτεινή σηματοδότηση.

Να αφιερώνουν χρόνο στην επεξήγηση βασικών κανόνων οδικής ασφάλειας στα παιδιά, ώστε να αναπτύξουν σωστή κυκλοφοριακή αγωγή από νωρίς.

Επίσης να υπενθυμίζουν στα παιδιά :

Να περπατούν πάντα στο πεζοδρόμιο και να χρησιμοποιούν τις διαβάσεις πεζών.

Όταν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, να κινούνται στην άκρη του δρόμου, αντίθετα από την κατεύθυνση των οχημάτων, ώστε να έχουν οπτική επαφή με την κυκλοφορία.

Να ελέγχουν προσεκτικά τον δρόμο πριν τον διασχίσουν, κοιτάζοντας αριστερά και δεξιά.

Σε δρόμους χωρίς φωτεινούς σηματοδότες, να διασχίζουν μόνο όταν βεβαιωθούν ότι έχουν σταματήσει ή έχουν μειώσει ταχύτητα όλα τα διερχόμενα οχήματα.

Να αποφεύγουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

Να περιμένουν το πράσινο σήμα στους φωτεινούς σηματοδότες και να διασχίζουν τον δρόμο μόνο όταν είναι ασφαλές.

Να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται από τα αυτοκίνητα και σχολικά λεωφορεία μόνο από την πλευρά του πεζοδρομίου.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης εύχεται σε όλη τη μαθητική κοινότητα μια καλή, δημιουργική και ασφαλή σχολική χρονιά.