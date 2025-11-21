Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών από τα στελέχη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Κοζάνης

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα Ενδοοικογενειακής Βίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών (25-11-2025), πραγματοποίησε δράσεις ενημέρωσης την 19 και 21 Νοεμβρίου 2025, στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης.

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στελέχη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Κοζάνης συμμετείχαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Εορδαίας με τίτλο «Ενδοοικογενειακή Βία…η σιωπή και ο αντίκτυπος στα παιδιά», που πραγματοποιήθηκε στο Κοινοτικό Κατάστημα Περδίκκα.

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος εξέχοντες επιστήμονες, οι οποίες εστίασαν στα αίτια που ωθούν τις γυναίκες να μην καταγγέλλουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και το ψυχολογικό αντίκτυπο που επιφέρει, αυτή η απόφαση, στα παιδιά τους. Μεταξύ αυτών, καθοριστική ήταν η ομιλία της Προϊσταμένης του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Κοζάνης, Υ/Α’ κα. Βασιλική Τσιαούση, η οποία αναφέρθηκε στο ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε κάθε θύμα να μην μένει στη σιωπή και στο φόβο.

Σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, οι ανωτέρω αστυνομικοί πραγματοποίησαν επίσκεψη στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης, για θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Οι μαθητές έθεσαν καίρια ερωτήματα, αναπτύσσοντας έναν εποικοδομητικό διάλογο με τους αστυνομικούς, σχετικά με τις διάφορες μορφές βίας και κυρίως τους τρόπους αντιμετώπισής της.

Οι δράσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης θα συνεχιστούν, κάνοντας επισκέψεις σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις που αφορούν την ενδοοικογενειακή βίας, διότι η ζωή και η ασφάλεια των πολιτών, κυρίως των παιδιών μας, είναι η ύψιστη προτεραιότητα μας.