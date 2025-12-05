Μηνιαίος απολογισμός της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας στην Οδική Ασφάλεια

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας δημοσιεύει συνολικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν σε θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για το μήνα Νοέμβριο του έτους 2025, στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας. Η δημοσίευση των στοιχείων συνοδεύεται με στατιστικά – αριθμητικά στοιχεία του αντίστοιχου περσινού μήνα.

α. Τροχαία Ατυχήματα

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, σημειώθηκαν –3– τροχαία ατυχήματα τον Νοέμβριο του 2025, έναντι –2– τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Ειδικότερα σημειώθηκαν:

–1– θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, έναντι κανενός το 2024.

κανένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, όπως και το 2024.

–2– ελαφρά τροχαία ατυχήματα, όπως και το 2024.

Από τα τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των Διευθύνσεων Αστυνομίας καταγράφηκαν συνολικά –5– παθόντες το έτος 2025, έναντι –2– τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Ειδικότερα καταγράφηκαν:

– 2 – νεκροί, έναντι κανενός το 2024.

κανένας βαριά τραυματίας, όπως και το 2024.

–3– ελαφρά τραυματίες, έναντι -2- το 2024.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων, όπως προκύπτει από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν:

Η υπερβολική ταχύτητα

Η μη χρήση ζώνης ασφαλείας

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

Η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

Η μη χρήση προστατευτικού κράνους

Οι αντικανονικοί ελιγμοί

Η μη χρήση παιδικών καθισμάτων

Τα φθαρμένα ελαστικά

Το αντικανονικό προσπέρασμα

Η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

β. Δράσεις Τροχονομικής Αστυνόμευσης

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας Αστυνόμευσης της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό, που προβλέπει μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο.

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, το μήνα Νοέμβριο του έτους 2025, βεβαιώθηκαν –1.886- παραβάσεις, ως ακολούθως:

-1.248- παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων,

παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων, -487- παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα,

παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, -45- παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, -40- παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος (μέθη),

παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος (μέθη), -24- παραβάσεις για Κ.Τ.Ε.Ο.,

παραβάσεις για Κ.Τ.Ε.Ο., -8- παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, -7- παραβάσεις για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,

παραβάσεις για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, -7- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους, -6- παραβάσεις για αντικανονικό ελιγμό,

παραβάσεις για αντικανονικό ελιγμό, -5- παραβάσεις για μη χρήση παιδικών καθισμάτων,

παραβάσεις για μη χρήση παιδικών καθισμάτων, -5- παραβάσεις για φθαρμένα ελαστικά,

παραβάσεις για φθαρμένα ελαστικά, -3- παραβάσεις για αντικανονικό προσπέρασμα και

παραβάσεις για αντικανονικό προσπέρασμα και -1- παράβαση για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

γ. Συμβουλές Οδικής Ασφάλειας

Η Ελληνική Αστυνομία ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα ασφαλούς οδήγησης και οδικής ασφάλειας, με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν με σύνεση και προσοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις συμβουλές του προσωπικού της Τροχαίας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει:

Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Έχω διαρκώς τεταμένη την προσοχή μου στην οδήγηση και τον έλεγχο του οχήματος

Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά

Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας

Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη

Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας

Δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ

Τοποθετώ τα παιδιά σε παιδικό κάθισμα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας

Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος

Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα

Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Οι παραπάνω συμβουλές θα επαναλαμβάνονται διαρκώς με σκοπό να συμβάλλουν στην εμπέδωση της κυκλοφοριακής και οδικής κουλτούρας.

Για περισσότερες χρήσιμες συμβουλές στον τομέα πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και οδικής ασφάλειας, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας http://www.hellenicpolice.gr.