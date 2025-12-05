Δράσεις αστυνομικών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - ΦΩΤΟ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, διοργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, που αποσκοπούν στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας.

Ειδικότερα, από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες και διαλέξεις, ενώ παράλληλα διανεμήθηκαν σε πολίτες ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλευτικό περιεχόμενο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών βίας κατά των γυναικών.

Πιο συγκεκριμένα:

Στην Ορεστιάδα , την 3-12-2025, αξιωματικοί του Επιτελείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας και του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας συμμετείχαν σε ημερίδα ευαισθητοποίησης του Δήμου Ορεστιάδας και της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Τοπικής κοινωνίας για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας.

Στην Αλεξανδρούπολη :

: Την 25-11-2025, σε αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αλεξανδρούπολης διοργανώθηκε ημερίδα κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από Αξιωματικούς του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξανδρούπολης και από επιστημονικό προσωπικό της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής «Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ».

Την 27-11-2025, η Προϊσταμένη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξανδρούπολης παραχώρησε συνέντευξη σε εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού της Αλεξανδρούπολης, με θέμα τον ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας στην αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής βίας.

Την 28-11-2025, σε αίθουσα του Στρατοπέδου «ΥΠΛΓΟΥ (ΠΖ) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗ» στην Αλεξανδρούπολη, Αξιωματικοί του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξανδρούπολης συμμετείχαν σε ομιλία με θέμα την «Ενδοοικογενειακή Βία».

Στην Κομοτηνή , την 25 & 26-11-2025, ο Επικεφαλής του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Κομοτηνής συμμετείχε ως ομιλητής:

, την 25 & 26-11-2025, ο Επικεφαλής του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Κομοτηνής συμμετείχε ως ομιλητής: σε εκδήλωση του Κέντρου Νεολαίας και Εθελοντισμού «EXAGONO» του Δήμου Κομοτηνής στο Αμφιθέατρο της παλιάς Νομικής Κομοτηνής,

σε διάλεξη που διοργανώθηκε από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Συνάψεις» στο Κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και

σε διάλεξη στην Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) Κομοτηνής,

αναλύοντας τον ρόλο και τη συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας.

Στην Ξάνθη:

Την 22-11-2025, διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης στην αίθουσα «Βιργινία Τσουδερού» του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης ενημερωτική διαδραστική εκδήλωση με θέμα: «Από τον Μύθο στην Αλήθεια – Προσεγγίζοντας επιστημονικά και κοινωνικά την Ενδοοικογενειακή Βία», κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις από την κα. Άννα Αποστολίδου, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., την κα. Μαρίνα Κατσικίδου, Ψυχολόγο Α.Π.Θ., Ψυχοθεραπεία GESTALT, κάτοχο Μεταπτυχιακού Τίτλου Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής «Βίλχεμ Ραίχ», Τραυματοθεραπεύτρια (CRM), Ψυχολόγο της Ψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης και τον Αρχιφύλακα Γιαννακόπουλο Άγγελο, που υπηρετεί στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Ξάνθης.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε καλλιτεχνικά ενώ πραγματοποιήθηκε και συζήτηση με τους παρευρισκόμενους υπό το συντονισμό της Προϊσταμένης του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής βίας του Αστυνομικού Τμήματος Ξάνθης.

Την 24-11-2025 η Προϊσταμένη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Ξάνθης συμμετείχε ως ομιλήτρια σε εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, τον Δήμο Ξάνθης και τον Δικηγορικό Σύλλογο Ξάνθης, με θέμα :” Η Φωνή των Γυναικών – Από τη Σιωπή στη Δράση”.

Στην Καβάλα:

Την 26-11-2025, η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας συμμετείχε σε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης του Δήμου Παγγαίου, στην Ελευθερούπολη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών, κατά τη διάρκεια των οποίων η επικεφαλής του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Καβάλας πραγματοποίησε ομιλία – παρουσίαση με θέμα: «Ο ρόλος της Αστυνομίας στην προστασία και την πρόληψη της έμφυλης βίας».

Στη Δράμα:

την 25-11-2025, στην Κεντρική Πλατεία Δράμας, αστυνομικοί του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Δράμας διένειμαν σε πολίτες ενημερωτικό υλικό κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που διοργανώθηκαν από το Δήμο Δράμας σε συνεργασία με τις Κοινωνικές του Δομές και το Κέντρο Κοινότητας Δράμας, το ΣΑΕΚ Δράμας, τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας, την Ένωση Κυριών και τον Εμπορικό Σύλλογο Δράμας.

Στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων, ο Προϊστάμενος του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Δράμας συμμετείχε ως ομιλητής σε εκδήλωση με θέμα “Φωτίζουμε το σκοτεινό δρόμο της Βίας”.

Την ίδια ημέρα, Αξιωματικός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας συμμετείχε ως ομιλητής σε εκδήλωση με θέμα «Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας στο Νομό Δράμας», η οποία διοργανώθηκε στο Νικηφόρο Δράμας από τον Δήμο Παρανεστίου σε συνεργασία με τις Κοινωνικές του Δομές και το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παρανεστίου, παρουσιάζοντας ουσιαστικά και τεκμηριωμένα το ρόλο και τις αρμοδιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας.

Οι Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με στόχο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου ολοκληρωμένης ενημέρωσης των πολιτών θα συνεχίσουν με αμείωτο ενδιαφέρον, να συμμετέχουν αλλά και να πραγματοποιούν συνεχείς δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας.