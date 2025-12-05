Η έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι έβγαλε "λαυράκι"

Συνελήφθη, στις 02-12-2025 το απόγευμα στη Θήβα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, ένας ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Ειδικότερα, στην κατοχή του συλληφθέντα, καθώς και σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- -62,3- γραμμάρια κοκαΐνης, εντός τριών (3) αυτοσχέδιων συσκευασιών,
- μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης,
- ένας πλαστικός τρίφτης κάνναβης,
- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, καθώς και
- ένα κινητό τηλέφωνο.
Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας/Παράλληλη έδρα Θηβών.