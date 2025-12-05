Η έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι έβγαλε "λαυράκι"

Συνελήφθη, στις 02-12-2025 το απόγευμα στη Θήβα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, ένας ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στην κατοχή του συλληφθέντα, καθώς και σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-62,3- γραμμάρια κοκαΐνης, εντός τριών (3) αυτοσχέδιων συσκευασιών,

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης,

ένας πλαστικός τρίφτης κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, καθώς και

ένα κινητό τηλέφωνο.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας/Παράλληλη έδρα Θηβών.