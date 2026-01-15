Δραματική νύχτα στην Εύβοια: Φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς σπίτι - ΒΙΝΤΕΟ

Στις φλόγες τυλίχθηκε κατοικία στη Στενή Ευβοίας λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου προκαλώντας την ανησυχία των κατοίκων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και εξαπλώθηκε με ταχύτητα, μετατρέποντας το σπίτι σε πύρινη παγίδα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, καθώς και δύο οχήματα των εθελοντών Ψαχνών, οι οποίοι έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών, η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική, με το σπίτι να παραδίδεται τελικά στις φλόγες.

Σύμφωνα με το evima.gr από την πρώτη στιγμή στο σημείο βρέθηκαν ο αντιδήμαρχος του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων κ. Κορώνης, καθώς και ο σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, κ. Μπάμπης Τσόκος, παρακολουθώντας με αγωνία την εξέλιξη της πυρκαγιάς και συντονίζοντας τις απαραίτητες ενέργειες.

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στον σπίτι ερευνά η Πυροσβεστική.