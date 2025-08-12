Δραματική καταδίωξη στη Ν. Υόρκη: Αστυνομικός βούτηξε στο νερό για να πιάσει κλέφτη - Πήγε να την πνίξει, την έσωσε συνάδελφός της

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια καταδίωξης κλέφτη αυτοκινήτων στο Κουίνς, η οποία κατέληξε με... βουτιά στο νερό, κατέγραψε κάμερα σε στολή ενός εκ των δύο αστυνομικών της Νέας Υόρκης που συμμετείχαν σε αυτή.

Το βίντεο ξεκινά με τον 24χρονο Μάθιου Σουάφορντ, να περπατά κατά μήκος αποβάθρας και να βουτάει στο νερό το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης παρά τις φωνές μιας γυναίκας αστυνομικού να «σταματήσει εκεί!».

Ο 24χρονος, όμως, όχι μόνο δεν σταμάτησε αλλά έπεσε στο νερό με την αστυνομικό να βγάζει τον εξοπλισμό της και να πέφτει επίσης στο νερό ενώ ο συνάδελφός της καλεί σε βοήθεια μέσω ασυρμάτου.

Όπως φαίνεται, όμως, στο βίντεο ο 24χρονος προσπάθησε να πνίξει την αστυνομικό την οποία άρπαξε και βύθισε στο νερό, με την κίνησή του αυτή να προκαλεί την αντίδραση του δεύτερου ένστολου που βούτηξε και αυτός με αποτέλεσμα ο ύποπτος να συλληφθεί.

A suspected car thief tried to make his escape by diving into the water. He didn’t count on our dedicated @NYPD101Pct officers following him without hesitation, putting duty before danger. Their quick action ended the chase safely, bringing him onto shore, and into custody. pic.twitter.com/QDNqqG7YvO — NYPD NEWS (@NYPDnews) August 10, 2025

«Περάσαμε όλα αυτά για ένα κλεμμένο αυτοκίνητο;», ρώτησε η αστυνομικός τον Σουάφορντ με εκείνον να απαντά «ναι, το ξέρω, ήταν ηλίθιο».

«Ένας ύποπτος κλέφτης αυτοκινήτων προσπάθησε να διαφύγει βουτώντας στο νερό. Δεν υπολόγισε ότι οι αφοσιωμένοι αστυνομικοί του @NYPD101Pct θα τον ακολουθούσαν χωρίς δισταγμό, βάζοντας το καθήκον πάνω από τον κίνδυνο. Η γρήγορη δράση τους έληξε την καταδίωξη με ασφάλεια, φέρνοντάς τον στην ακτή και υπό κράτηση» αναφέρεται σε ανάρτηση του NYPD.

Ο Σουάφορντ παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα με τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής κλεμμένης περιουσίας, απόπειρας πλαστογράφησης ταυτότητας οχήματος, παράνομης χρήσης οχήματος, παρεμπόδισης της δημόσιας διοίκησης και αντίστασης κατά της αρχής.

Όπως προέκυψε ο 24χρονος είχε συλληφθεί ξανά στις 29 Ιουνίου όταν η αστυνομία τον εντόπισε με δύο κλεμμένα οχήματα – μια μοτοσικλέτα Kawasaki του 2018 και ένα Honda Civic του 2017, ενώ το ίδιο είχε συμβεί και στις 22 Απριλίου για κλοπές άλλων τριών οχημάτων - ενός Honda sedan, ενός Honda minivan και ενός BMW sedan.

