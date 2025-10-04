Δόθηκε η εκκίνηση του 1ου Ιστορικού Ράλι ΔΕΘ

Με σύμμαχο τον καλό καιρό το ραντεβού των 34 ιστορικών αυτοκινήτων δόθηκε σήμερα το πρωί στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης προκειμένου να ξεκινήσει το 1ο Ράλι ΔΕΘ. Το διοργάνωσε η νεοσύστατη Ελληνική Λέσχη Ιστορικών και Κλασσικών Οχημάτων Μακεδονίας (ΕΛΙΚΟΜ), με την εκκίνηση να δίνει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Τα ιστορικά αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους, πέρασαν από πολλά χωριά της Χαλκιδικής για να καταλήξουν στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής (πρώτο πόδι) που αποτελεί τον απόλυτο μαγικό προορισμό για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.



Ο αγώνας αποτελεί μια πρώτης τάξης ευκαιρία για την προβολή της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και της Ελλάδας, σε όλο τον κόσμο, για τα αξιοθέατα, την ιστορία και τον πολιτισμό της, αλλά και τα τοπικά προϊόντα, αφού οι διαδρομές είναι μαγικές, με θαυμάσια τοπία που ταξιδεύουν, μέσω του Ράλι, σε όλο τον κόσμο και υψηλές δόσεις αδρεναλίνης, συμβάλλοντας έτσι στην ανάδειξη και στην αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή.



“ Η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη. Τόσο μεγάλη που φθάσαμε σε ένα σημείο το ξενοδοχείο που κλείσαμε να μην μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερα άτομα. Είναι πραγματικά εκπληκτικό αυτό που ζούμε. Ολα τα ιστορικά αυτοκίνητα πέρασαν από μαγικά μέρη και καταλήξαμε στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής. Ο καιρός ήταν σύμμαχος και το χαρήκαμε πολύ.”, τόνισε ο αλυτάρχης και αντιπρόεδρος της Λέσχης, Νίκος Μπιμπλιτζής.



Αύριο το μεσημέρι θα γίνουν οι απονομές στους συμμετέχοντες και κατόπιν θα υπάρξει η επιστροφή των ιστορικών αυτοκινήτων στην αφετηρία τους. Η διοργάνωση γίνεται με την συμβολή, εποπτεία και τους κανονισμούς της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας (ΕΟΦΙΛΠΑ).



Κυριάκος Παρασίδης

ΑΠΕ-ΜΠΕ