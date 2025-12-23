Δωρεά δύο οχημάτων στην ΕΛ.ΑΣ.

Πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα, 22η Δεκεμβρίου, το πρωί, στην έδρα της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.» στα Τρίκαλα, η δωρεά δύο οχημάτων για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.

Η παράδοση – παραλαβή των οχημάτων έλαβε χώρα με την παρουσία εκπροσώπων του Δ.Σ. της εταιρείας και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, Ταξίαρχου Δημήτριου Μήτραινα.

Κύρια στόχευση της συγκεκριμένης ενέργειας αποτελούν η ευχερέστερη λειτουργία των αστυνομικών Υπηρεσιών, η αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών και εν γένει η κατά το δυνατόν αρτιότερη αστυνόμευση του κοινωνικού συνόλου.

Από τη μεριά της, η Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων εκφράζει τις θερμές τις ευχαριστίες για την πρωτοβουλία αυτή και υπενθυμίζει ότι η διασφάλιση της ασφαλούς διαβίωσης των πολιτών αποτελεί διαρκή προτεραιότητά της.