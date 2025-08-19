Δωρεά απινιδωτή

Το πρωί της Κυριακής, 17 Αυγούστου, η Τοπική Διοίκηση Λέσβου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών τίμησε τη μνήμη του αγαπητού φίλου και συναδέλφου, Γιάννη - Πρόδρομου Ευαγγέλου, με την παρουσία της στο ετήσιο μνημόσυνο που τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας, στο ομώνυμο χωριό της Λέσβου, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον πρόωρο και αδόκητο χαμό του.

Μετά το πέρας της τελετής, η αντιπροσωπεία της Ένωσης, σε κλίμα έντονης συγκίνησης, παρουσία συγγενών, φίλων και συναδέλφων του εκλιπόντος, προχώρησε σε μια σεμνή εκδήλωση τιμής. Στο πλαίσιο αυτής, παραδόθηκε ως δωρεά στην κοινότητα της Αγίας Μαρίνας ένας αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής, με σκοπό την ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης του οικισμού. Η συμβολική αυτή κίνηση αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στην προσφορά και το ήθος του Γιάννη.

Η ιατρική συσκευή αποκτήθηκε με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και με χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τις συμμετοχές στον αγώνα δρόμου 5o Moria Run "Γιάννης Ευαγγέλου", ο οποίος διοργανώθηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά τον περασμένο Ιούνιο.

Μέσα από αυτή την ενέργεια, η Ένωσή μας και οι οικείοι του Γιάννη εκφράζουν την επιθυμία η μνήμη του να παραμείνει ζωντανή μέσω της προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο, μια αξία που αποτελούσε πάντα στάση ζωής για τον ίδιο.