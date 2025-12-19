Συνελήφθη αλλοδαπή για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ιωαννίνων συνελήφθη χθες (17-12-2025) το μεσημέρι αλλοδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, η κατηγορούμενη έγινε αντιληπτή από υπάλληλο της Δικαστικής Αστυνομίας να φωτογραφίζει με το κινητό της τηλέφωνο δικαστές κατά τη διάρκεια συνεδρίασης εντός του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων.

Το κινητό κατασχέθηκε, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.