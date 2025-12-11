Δολοφονία Φοινικούντας: Η στιγμή της σύλληψης ανιψιού και φίλου στη Βούλα - Πώς αντέδρασαν, οι διάλογοι

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας, με θύματα τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτης στις 5 Οκτωβρίου 2025.

Οι αρχές προχώρησαν χθες στη σύλληψη του ανιψιού του 68χρονου θύματος, ο οποίος, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φέρεται να είχε συντονίσει και οργανώσει τη δολοφονία, με στόχο την κληρονομιά του θείου του. Μαζί του συνελήφθη επίσης ως ηθικός αυτουργός και ο 32χρονος επιχειρηματίας φίλος του από την Αθήνα, ενώ ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε και για ακόμα έναν επαγγελματία που φέρεται ως συναυτουργός στο φονικό και ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό.

Οι δύο κατηγορούνται για ηθική αυτουργία της διπλής δολοφονίας το πρωί θα μεταφερθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για την εκτέλεση των ενταλμάτων. Στη συνέχεια αναμένεται να μεταχθούν στην Καλαμάτα, όπου θα παρουσιαστούν ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθούν.

Οι συνήγοροί τους αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία, καθώς πρέπει πρώτα να λάβουν γνώση της ογκώδους δικογραφίας και των στοιχείων που, όπως λένε οι αστυνομικές πηγές, «καίνε» τους εντολείς τους.

Σύμφωνα με το Star φαίνεται πως το έγκλημα είχε οργανωθεί μήνες πριν από την εκτέλεσή του, με την προτροπή και καθοδήγηση του ανιψιού του θύματος και του επιχειρηματία, οι οποίοι κατάφεραν να πείσουν δύο νεαρούς να πραγματοποιήσουν την ανθρωποκτονία. Η πρώτη απόπειρα δολοφονίας του 68χρονου πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2025 ανεπιτυχώς, ενώ το τελικό χτύπημα ήρθε στις 5 Οκτωβρίου.



Η νύχτα των εκτελεστών -Η τεράστια περιουσία του θείου και τα στοιχεία που «έκαψαν» τον ανιψιό

Σύμφωνα με το Live News, ο ανιψιός του θύματος, αν και αρχικά δήλωσε πως ήταν αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος και πως σώθηκε από τύχη, φαίνεται να εμπλέκεται στενά στην υπόθεση. Οι αρχές βρήκαν ισχυρές ενδείξεις που τον συνδέουν με την ηθική αυτουργία, με τα τηλεφωνήματα που έκανε μετά το φονικό να αποτελούν το κλειδί της εξιχνίασης. Οι επικοινωνίες του με τον επιχειρηματία, πρώην εργοδότη του 22χρονου συνεργού και φερόμενου εκτελεστή, αποτέλεσαν ένα από τα σημαντικά στοιχεία που έφεραν τον ανιψιό στο μικροσκόπιο της αστυνομίας.

Η αρχική του δήλωση ότι φοβόταν για τη ζωή του, επειδή το σχέδιο αφορά ένα τεράστιο χρηματικό ποσό και χρυσό, ενίσχυσε τις υποψίες ότι το κίνητρο της δολοφονίας συνδέεται με την κληρονομιά που θα μπορούσε να κληρονομήσει από τον θείο του, έναν ευκατάστατο επιχειρηματία. Σημειώνεται ότι ο θείος του ανιψιού, του είχε αφήσει στην κληρονομιά του μεγάλα περιουσιακά στοιχεία, με τα ακίνητα του κάμπινγκ και του πολυχώρου αξίας εκατομμυρίων ευρώ.

Ο επιχειρηματίας που είχε στενή σχέση με τον ανιψιό, φέρεται να συμμετείχε στην υπόθεση, παρέχοντας οδηγίες στους εκτελεστές.

Σύμφωνα με το Star, οι δύο νεαροί, εργαζόμενοι του επιχειρηματία που έχουν προφυλακιστεί, είχαν όπλα, χρήματα και συγκεκριμένο σχέδιο. Το βράδυ του διπλού φονικού, οι δύο 22χρονοι φέρονται να μπήκαν στο κάμπινγκ, εκτέλεσαν τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη και επέστρεψαν στην Αθήνα, χωρίς να πάρουν τα χρήματα που βρέθηκαν δίπλα στα θύματα, γεγονός που αποδεικνύει ότι το κίνητρο δεν ήταν ληστεία αλλά συμβόλαιο θανάτου.

Οι αντιφάσεις των δύο πρώτων κατηγορουμένων

Οι δύο πρώτοι συλληφθέντες, ο 22χρονος εκτελεστής και ο συνεργός του, επιχείρησαν να αποποιηθούν της ευθύνης, ρίχνοντας ο ένας τις ευθύνες στον άλλον. Ο φερόμενος εκτελεστής, που φέρεται να μπήκε στη ρεσεψιόν και να πυροβόλησε τα θύματα, υποστηρίζει πως το έκανε για λόγους άμυνας, ενώ ο συνεργός του κατηγορεί τον επιχειρηματία ως «πραγματικό» δράστη. Αυτές οι αντικρουόμενες καταθέσεις δυσκολεύουν την υπόθεση, αλλά παράλληλα ενισχύουν την αίσθηση ότι η δολοφονία ήταν το αποτέλεσμα καλά οργανωμένου σχεδίου.

Αρνείται κάθε ανάμειξη ο επιχειρηματίας

Ο επιχειρηματίας από την Αθήνα, ο οποίος υπήρξε εργοδότης του ενός 22χρονου, αρνείται κατηγορηματικά κάθε ανάμειξη στο έγκλημα και υποστηρίζει πως δεν είχε λόγο να προκαλέσει τον θάνατο του 68χρονου επιχειρηματία και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, εντόπισαν σημαντικά στοιχεία που τον συνδέουν με την υπόθεση και θεωρούν πως η ηθική αυτουργία του δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Η πρώτη αντίδραση ανιψιού και επιχειρηματία κατά τη σύλληψη

Το Star παρουσίασε την επιχείρηση της αστυνομίας και τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια των συλλήψεων του ανιψιού του θύματος και το 32χρονου επιχειρηματία.

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης, στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών, έχοντας στα χέρια τους δύο εντάλματα σύλληψης, βρέθηκαν έξω από την οικία του επιχειρηματία στη Βούλα. Όταν ο άνδρας, φίλος του ανιψιού του θύματος, βγήκε από το κτίριο, οι αστυνομικοί τον πλησίασαν και του ανακοίνωσαν τη σύλληψη.

Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν σύντομος:

Αστυνομικός: «Μπορείτε να μας ακολουθήσετε, υπάρχει ένταλμα σύλληψης.»

Επιχειρηματίας: «Μάλιστα.»

Αστυνομικός: «Πού βρίσκεται ο φίλος σας;»

Επιχειρηματίας: «Πάνω στο σπίτι μου.»

Οι αστυνομικοί στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την κατοικία του επιχειρηματία, ενώ ο ανιψιός κατέβηκε ψύχραιμος και τους ακολούθησε χωρίς αντιρρήσεις.

Ο 33χρονος ανιψιός, που βρίσκεται υπό κράτηση, αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει ότι προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα των συνθηκών. Στην πρώτη του κατάθεση, ανέφερε ότι επιφυλάσσεται να εξετάσει τα στοιχεία της δικογραφίας, προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς στοιχειοθετείται εναντίον του.

Ο δικηγόρος του, σε δήλωσή του, τόνισε: «Επιφυλάσσομαι να δω το υλικό της δικογραφίας προκειμένου να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία εναντίον του».

