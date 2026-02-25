Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Skoda Kamiq 1.0 TSI 116ps

Η Skoda μένει πιστή στις αξίες της για μοντέρνα σχεδίαση, ασφάλεια στις μετακινήσεις και ποιοτική οδήγηση. Το Kamiq βρίσκεται στην B SUV κατηγορία και διαθέτει όλα αυτά τα στοιχεία. Από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του πριν από πέντε περίπου χρόνια κατάφερε να πουλήσει περισσότερα από 380.000 αυτοκίνητα σε 60 αγορές ανά τον κόσμο.

Το Kamiq μετά από τόσα χρόνια είχε ανάγκη από ένα φρεσκάρισμα. Έτσι το facelift ήταν αναγκαίο. 'Αλλαξαν λίγα, αλλά σημαντικά σημεία στο αυτοκίνητο, με στόχο να συνεχίσει την επιτυχημένη εμπορική πορεία του.

Το μπροστινό μέρος διαθέτει τολμηρές γραμμές με αρκετές ακμές, ενώ γενικότερα η σχεδίασή του παραμένει δυναμική. Οι προβολείς είναι Led Matrix και ανεβάζουν τα επίπεδα της πρακτικότητας. Η μάσκα δεν διαφοροποιείται σημαντικά από το στιλ της τσέχικης εταιρείας. Ωστόσο θετική είναι η εντύπωση που αποκομίζει κάποιος βλέποντας την διχρωμία στο εξωτερικό του αυτοκινήτου, όπου αναδεικνύεται περαιτέρω ο σχεδιασμός. Ο πίσω προφυλακτήρας είναι νέος και φιλοξενεί πιο λεπτά φωτιστικά σώματα σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Οι διαστάσεις είναι 4,24 μ., το πλάτος 1,79 μ. και το ύψος 1,56 μ., μες το μεταξόνιο να βρίσκεται στα 2,63 μ. Η απόσταση από το έδαφος είναι 18 εκατοστά. Οι διαστάσεις αυτές υπόσχονται αρκετούς χώρους στην καμπίνα των επιβατών.

Το εσωτερικό το έχει σχεδιάσει ο Έλληνας σχεδιαστής, Δημήτρης Δαρκούδης. Από την πρώτη στιγμή καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι σε ένα Skoda. Διαθέτει υψηλά επίπεδα πρακτικότητας, μαλακά υλικά και αρκετές διακοσμητικές επενδύσεις. Την παράσταση κλέβουν τα extra καθίσματα με τα τονισμένα πλαϊνά και το μονοκόμματο προσκέφαλο. Οι γραμμές του αυτοκινήτου παραμένουν όμορφες και μοντέρνες χωρίς ακρότητες, σύμφωνες με το πνεύμα της μάρκας. Στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει μια οθόνη αφής 8,25'' με την απαραίτητη συνδεσιμότητα, ενώ πίσω από το πολυλειτουργικό τιμόνι υπάρχει ένας πίνακας οργάνων 8''. Φυσικά ο οδηγός έχει στη διάθεσή του και paddles που προσφέρουν και την δυνατότητα διαδραστικότητας στην οδήγηση. Στη νέα γενιά έχουν προστεθεί και φυσικά πλήκτρα για τη ρύθμιση της έντασης του κλιματισμού. Οι χώροι των επιβατών είναι πολύ καλοί, με τον χώρο των αποσκευών να είναι στα 400 λίτρων που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μια μικρής οικογένειας. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ο χώρος μετατρέπεται σε 1.395 λίτρα.

Το ανανεωμένο Kamiq είναι διαθέσιμο μόνο σε εκδόσεις βενζίνης. Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας διέθετε έναν τρικύλινδο βενζινοκινητήρα που απέδιδε 116 ίππους και 200 Nm ροπής, αποδίδοντας συνολικά 10,8 κιλά ανά ίππο. Η συνεργασία του με το αυτόματο 7άρι κιβώτιο DSG ήταν άριστη και στον δρόμο έδειξε ότι επιτελεί σωστά τη δουλειά του. Τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 10,2'' ενώ η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 195 χλμ./ώρα. Η μέση κατανάλωση κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας ήταν 7,3 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Στην πόλη αυτή ήταν 8,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα, ενώ εκτός πόλη έπεσε στα 6,5 λίτρα. Στην διάθεσή μας είχαμε τα γνωστά προγράμματα: Eco, Normal, Sport, καθώς και ένα ακόμη πρόγραμμα που περιλάμβανε τις προσωπικές μας επιθυμίες.

Γενικά το αυτοκίνητο στην πράξη φάνηκε ευέλικτο και ευχάριστο, με καλή θέση οδήγησης. Το σαλόνι ήταν χαρούμενο, γεγονός έκανε την παραμονή μας ευχάριστη. Η ηχομόνωση ήταν καλή και η καμπίνα παρέμεινε ήσυχη ακόμη και όταν το οδηγήσαμε σε άσχημους δρόμους. Η ανάρτηση καλά σεταρισμένη περιλαμβάνει MacPherson εμπρός, ενώ πίσω έχει ημιάκαμπρο άξονα. Στο sport πρόγραμμα η ανάρτηση αλλάζει σημαντικά, με την τελευταία να σκληραίνει, όπως και το τιμόνι. Διαθέτει όλα τα απαραίτητα σύστημα υποβοήθησης οδηγού, ενώ το πλήρες πακέτο ασφαλείας είναι έξτρα. Έχει βραβευτεί με 5 αστέρια από το EuroNCAP.

Αξιολογώντας το αυτοκίνητο δεν μας άρεσε η αυξημένη κατανάλωση καυσίμου και το επίπεδο τεχνολογικού εξοπλισμού που για να το αποκτήσεις πρέπει να πληρώσεις επιπλέον χρήματα, ενώ από τα θετικά βάζουμε την πρακτικότητα και το όμορφο εσωτερικό. Η τιμή της έκδοσης του αυτοκινήτου της δοκιμής μας (Selection) ήταν 25.950 ευρώ, ενώ η βασική έκδοση με τον κινητήρα με τους 95 ίππους ξεκινάει από τα 19.900 ευρώ.

Κυριάκος Παρασίδης

ΑΠΕ-ΜΠΕ