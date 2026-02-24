Αυτό είναι το νέο μοντέλο της Chery που σπάει ταμεία -Δέχθηκε 10.000 παραγγελίες σε 20 λέπτα

Το Chery QQ είναι ένα άκρως δημοφιλές ηλεκτρικό hatchback στην κινεζική αγορά, και τώρα κάνει δυναμικό comeback με τη νέα -μήκους 4,2 μέτρων- γενιά QQ3.﻿

Το Chery QQ ήταν για χρόνια ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μικρά αυτοκίνητα στους δρόμους της Κίνας, καθώς για χιλιάδες οδηγούς αποτέλεσε το πρώτο τους αυτοκίνητο. Μετά την ανακοίνωση της Chery πέρυσι ότι σκοπεύει να επαναφέρει το ιστορικό μοντέλο, τώρα η υπόσχεση έγινε πράξη με την επίσημη παρουσίαση της ολοκαίνουργιας γενιάς QQ3.

Η ανταπόκριση της αγοράς ήταν άμεση. Το QQ3 μπήκε σε φάση «τυφλών» προπαραγγελιών και μέσα σε 20 λεπτά κατέγραψε 10.579 πωλήσεις, ενώ μέσα σε τρεις ώρες οι συνολικές παραγγελίες έφτασαν τις 27.319 μονάδες, σύμφωνα με την εταιρεία.

Σχεδιαστικά, το νέο QQ3 υιοθετεί τη γλώσσα «Lightweight Geometry», εμπνευσμένη από αστικά στοιχεία όπως κυκλικοί ανισόπεδοι κόμβοι, παιχνίδια φωτός και σκιάς και ψηφιακή αισθητική. Το εμπρός μέρος διαθέτει κλειστή μάσκα, χαρακτηριστικό των EV, ενώ το πίσω τμήμα επαναλαμβάνει το ίδιο στρογγυλεμένο και «παιχνιδιάρικο» ύφος.

Σε επίπεδο διαστάσεων, το μοντέλο έχει μήκος 4.195 mm, πλάτος 1.811 mm και ύψος 1.573 mm, με μεταξόνιο 2.700 mm χάρη στη διάταξη με τους τροχούς τοποθετημένους στις άκρες του αμαξώματος. Ξεχωρίζει επίσης ο εμπρός χώρος αποσκευών (frunk) 80 λίτρων, ο οποίος διαθέτει ηλεκτρικό άνοιγμα.

Στο εσωτερικό, το QQ3 υιοθετεί δίχρωμη αισθητική και ενσωματώνει κεντρική οθόνη αφής 15,6 ιντσών με σύστημα φωνητικής αλληλεπίδρασης AI. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης ατμοσφαιρικός φωτισμός 256 χρωμάτων, ασύρματη φόρτιση κινητού με σύστημα ψύξης αέρα και σειρά από στοιχεία άνεσης.

Στον τομέα της υποβοήθησης της οδήγησης, το QQ3 εξοπλίζεται με το AI Lingxi Smart Cockpit της Chery και το σύστημα υποβοήθησης Falcon 500, που υποστηρίζει λειτουργία NOA σε αυτοκινητόδρομο, αυτόματο παρκάρισμα σε πλήρες φάσμα σεναρίων και σύστημα «μνήμης» πλοήγησης στην πόλη.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ηλεκτροκινητήρας ισχύος 90 kW σε συνδυασμό με μπαταρίες λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού άλατος της Gotion High-Tech. Αν και η επίσημη αυτονομία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, το μοντέλο αναμένεται να είναι βελτιστοποιημένο για αστική χρήση, προσφέροντας ισορροπία μεταξύ αποδοτικότητας και περιβαλλοντικής απόδοσης.

