Διοικητής Τροχαίας Αττικής: Έχουμε αρκετά μεγάλη πτώση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα

Για το τι γίνεται με τον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας, μίλησε στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά» με τους Γιώργο Κακούση και Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Σωτήρης Καλταμπάνης, Διοικητής της Τροχαίας Αττικής.

Ο κ. Καλταμπάνης υπογράμμισε “Όταν έχουμε θανατηφόρο τροχαίο έχουμε τοξικολογικές εξετάσεις. Δεν κάνουμε εάν είναι σε καλή κατάσταση ο οδηγός. Δεν κάνουμε δηλαδή, αλκοτέστ όπως κάνουμε σε άλλους οδηγούς (…). Άρα, λοιπόν, περιμένουμε αυτές τις εξετάσεις που πρέπει να μας πουν με ακρίβεια, από την εξέταση αίματος, σε τι κατάσταση ήταν οδηγός και αν έχει καταναλώσει οτιδήποτε. Αυτό συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία και φυσικά είναι υποχρέωσή μας”.

Διαβάστε επίσης

Και συμπλήρωσε “Θέλει γενικά πολύ μεγάλη προσοχή. Οι δρόμοι, δεν είναι παιχνίδι. Πρέπει να έχουμε τον νου μας συνέχεια και να τηρούμε φυσικά τους κώδικες οδικής κυκλοφορίας (…). Τα τροχαία είναι πάρα πολλά στον Κηφισό. Και θα σας πω χθες χαρακτηριστικά, ότι δύο αυτοκίνητα μείνανε λόγω μη καλής συντήρησης και σε κάποιες περιπτώσεις τα σπρώχναμε εμείς οι ίδιοι να τα βγάλουμε από τον Κηφισό για να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε τον Κηφισό. Καθημερινά στον Κηφισό έχουμε πάρα πολλά τροχαία υλικών, μικρά ή ακινητοποίηση οχημάτων λόγω βλαβών. Όλα αυτά δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στον Κηφισό, σε ένα επιβαρυμένο οδικό δίκτυο, εθνικό δίκτυο. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα”.

Τώρα, ως προς τα στατιστικά στοιχεία για τα τροχαία όσον αφορά θανάτους και τραυματισμούς της φετινής χρονιάς συγκριτικά με άλλες χρονιές, ο Διοικητής της Τροχαίας Αττικής, τόνισε “Έχουμε αρκετά μεγάλη πτώση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Είναι γύρω στο 20% περίπου. Αυτό είναι μια καλή εικόνα που έχουμε. Θα το δούμε μέχρι τέλος του χρόνου. Πάντως πάμε πολύ καλύτερα. Σχεδόν έχουμε αποτελέσματα σε βάθος οκταετίας περίπου, έχουμε λοιπόν, αποτελέσματα πολύ καλά, σε θέματα θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων”. Για το αν όμως, έχει μειωθεί ο αριθμός των τροχαίων, επισήμανε χαρακτηριστικά “Ο αριθμός των τροχαίων έχει μειωθεί λίγο, όχι ιδιαίτερα“. Ενώ για την παρουσία τροχονόμων στους δρόμους, τόνισε “Οι τροχονόμοι είναι κάθε πρωί και ώρες αιχμής, το μεσημέρι κτλ στα καίρια σημεία, αλλά ουσιαστικά δεν βοηθάμε ιδιαίτερα (…). Παρουσία έχουμε αλλά δεν μπορούμε όμως, να οδηγήσουμε την κίνηση εμείς (…)”.

ertnews.gr