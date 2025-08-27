Δημοτικός υπάλληλος άφηνε παιδιά ΑμεΑ σε δομές και μετά έβαζε φωτιές -Το ύποπτο λευκό βαν και η δράση του 48χρονου

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον 48χρονο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Παλλήνης, ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη (26/8), κατόπιν εντάλματος της Δ.Α.Ε.Ε., ως ο φερόμενος δράστης τεσσάρων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στην περιοχή

Ο 48χρονος εργαζόταν ως οδηγός βαν για τη μεταφορά παιδιών με αναπηρία σε σχολεία και κέντρα αποκατάστασης. Στην κατοχή του βρέθηκαν αναπτήρες, σπίρτα και κομμένα κομμάτια χαρτιού, στοιχεία που ενοχοποιούν τη δράση του.

Διαβάστε επίσης

Οι πυρκαγιές ξέσπασαν στις 18 και 19 Ιουνίου και στις 14 Ιουλίου, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων, κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ και τη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Το ύποπτο λευκό βαν και η δράση του 48χρονου

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης ενεργούσε συστηματικά τις απογευματινές ώρες, ανάβοντας φωτιές σε ξηρά χόρτα, χρησιμοποιώντας αναπτήρες ή φλεγόμενα αντικείμενα, ενώ κινούνταν με λευκό βαν, χαρακτηριστικό που βοήθησε στον εντοπισμό του.

Ο κατηγορούμενος -που εργαζόταν ως οδηγός μεταφοράς παιδιών με αναπηρία προς και από κέντρο αποκατάστασης της περιοχής- μετά την αποβίβαση των παιδιών το μεσημέρι, φέρεται να μετέβαινε με το λευκό βαν σε διάφορα οικόπεδα, περιφραγμένα ή μη, όπου προκαλούσε πυρκαγιές σε ξηρά χόρτα. Λίγες ώρες αργότερα, τη νύχτα, επέστρεφε στο κέντρο για να παραλάβει τα παιδιά.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθη σήμερα (Τρίτη 26/8) από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματών Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) ημεδαπός, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης, ως υπαίτιος πρόκλησης τεσσάρων πυρκαγιών, πλησίον δασικής έκτασης, από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση και συγκεκριμένα στις 18 και 19 Ιουνίου 2025 καθώς και δύο ακόμη πυρκαγιές στις 14 Ιουλίου 2025, στην Παλλήνη Αττικής».

Συνεχίζεται η έρευνα για τον 48χρονο

Κάτοικοι έλεγαν πως η περιοχή είχε παρουσιάσει ασυνήθιστα υψηλή συχνότητα πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα..

Ο 48χρονος βαρύνεται με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τυχόν εμπλοκή και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

iefimerida.gr