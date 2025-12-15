Δημοτικοί υπάλληλοι έκλεψαν e-pass και περνούσαν διόδια

Απάτη σε βάρος του δημοσίου πραγματοποιήθηκε από υπαλλήλους του Δήμου Θεσσαλονίκης οι οποίοι έκλεψαν e- pass για να μπορούν να περνούν δωρεάν τα διόδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ απορριμματοφόρα του Δήμου Θεσσαλονίκης χρεώνονταν με διόδια στη νότια Ελλάδα, χωρίς να έχουν καμία επιχειρησιακή παρουσία εκεί.

Οι υπάλληλοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν το Egnatia Pass του δήμου σε ιδιωτικά τους οχήματα προκειμένου να περνούν τα διόδια δίχως να καταβάλουν κόμιστρο, με την υπόθεση να ερευνάται στο πλαίσιο Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Επί δυόμιση χρόνια, τρεις μόνιμοι δημοτικοί υπάλληλοι της Θεσσαλονίκης φέρονται να διέπρατταν την εν λόγω απάτη σε βάρος του δημοσίου.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως τρεις υπάλληλοι πήραν από παροπλισμένα απορριμματοφόρα του Δήμου Θεσσαλονίκης τους ηλεκτρονικούς πομποδέκτες Egnatia Pass και στη συνέχεια τους τοποθέτησαν στα δικά τους οχήματα και τους χρησιμοποιούσαν για τις προσωπικές τους μετακινήσεις.

Πηγή: newsbomb.gr