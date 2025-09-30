Δημοτικοί αστυνομικοί συνέλαβαν αλλοδαπό δράστη ληστείας

Το Πανελλήνιο Σωματείο Δημοτικών Αστυνομικών ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 και περί ώρα 12:50, κατά τη διάρκεια περιπολίας στην περιοχή της Κυψέλης, δημοτικοί αστυνομικοί προέβησαν στη σύλληψη αλλοδαπού δράστη ληστείας σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας.

Συγκεκριμένα, στη συμβολή των οδών Αίγλης και Δάφνιδος, πολίτης ενημέρωσε δημοτικούς αστυνομικούς οι οποίοι βρίσκονταν στον τομέα ευθύνης τους, για περιστατικό ληστείας που είχε λάβει χώρα λίγα λεπτά νωρίτερα, με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα η οποία είχε τραυματιστεί.

Οι δημοτικοί αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη να προσπαθεί να διαφύγει μέσω πυλωτής πολυκατοικίας. Ο Δημοτικός Αστυνομικός Α' Δ.Κ. τον καταδίωξε, ενώ ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει σκαρφαλώνοντας σε τοιχία και περιφράξεις, εισερχόμενος τελικά σε πολυκατοικία μέσω ανοιχτού παραθύρου.

Με συντονισμένες ενέργειες, ο Δημοτικός Αστυνομικός Γ' Σ.Γ. κατάφερε να ακινητοποιήσει τον δράστη στην οδό Βρύαντος, παρά την αντίσταση που προέβαλε. Ακολούθως, ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. για τη μεταφορά του συλληφθέντα στο Τ.Δ.Ε.Ε. Κυψέλης για την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Κατά τον σωματικό έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του δράστη σύριγγα και χάπια. Οι δημοτικοί αστυνομικοί, σε συνεργασία με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., εντόπισαν το θύμα στην οικία της στην οδό Βρύαντος 3 και της παρέδωσαν τον χρυσαφί σταυρό που της είχε αφαιρεθεί βιαίως από τον δράστη.

Από την εξακρίβωση των στοιχείων του συλληφθέντα στο Τ.Δ.Ε.Ε. Κυψέλης, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τον Peradze Vano του Xvica, κάτοικο Κυψέλης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Δημοτικοί Αστυνομικοί ενήργησαν ως όφειλαν παρ' ότι ελλιπείς σε εξοπλισμό (αλεξίσφαιρο γιλέκο και χειροπέδες), βάζοντας πάνω απ' όλα την ασφάλεια των πολιτών.

Η Δημοτική Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην προστασία των πολιτών και στην πρόληψη-καταπολέμηση της εγκληματικότητας, συνεργαζόμενη στενά με την Ελληνική Αστυνομία για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στις γειτονιές της πόλης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΔΗΜΗΣΡΙΟΣ ΕΥΘΗΜΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ