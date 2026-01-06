Δήμος δίνει επίδομα μέχρι 2.500 ευρώ -Ποιοι θα το πάρουν

Δείτε το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αποκορώνου στα Χανιά της Κρήτης:

Το πρώτο παιδί του 2026 στον Αποκόρωνα είναι κορίτσι. Και σήμερα, επισκέφθηκα την κλινική για να συγχαρώ τους γονείς της και να καλωσορίσω τη νέα ζωή που γεννήθηκε στον τόπο μας.

Ήταν μια στιγμή βαθιάς δικαίωσης.

Όχι προσωπικής.

Αλλά θεσμικής, κοινωνικής και ιστορικής.

Γιατί αυτό το παιδί γεννήθηκε σε έναν Δήμο που δεν έκανε πίσω.

Σε έναν Δήμο που πάλεψε, συγκρούστηκε, προσέφυγε θεσμικά και τελικά δικαιώθηκε — γίνοντας ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που θεσμοθετεί μόνιμα και εσαεί το επίδομα νεογέννητου παιδιού — δείχνοντας τον δρόμο ότι όταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση θέλει, μπορεί.

Και το αποτέλεσμα ήταν ότι, μετά το δεδικασμένο που δημιουργήσαμε, η Πολιτεία ανακοίνωσε ότι θα δώσει με νόμο τη δυνατότητα σε όλους τους Δήμους να εφαρμόσουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, ο Αποκόρωνας στηρίζει έμπρακτα κάθε νέα ζωή:

1.500€ για το πρώτο παιδί,

2.000€ για το δεύτερο,

2.500€ για το τρίτο παιδί και άνω.

Όχι ως φιλανθρωπία.

Όχι ως παροχή.

Αλλά ως αναγνώριση της αξίας της οικογένειας και της επιλογής να γεννηθεί ένα παιδί εδώ.

Σε μια εποχή που η ύπαιθρος αδειάζει και η ανασφάλεια μεγαλώνει, ο Αποκόρωνας στέλνει ένα καθαρό μήνυμα:

«Εδώ η ζωή έχει αξία.

Εδώ η γέννηση δεν είναι βάρος.

Εδώ η οικογένεια δεν είναι μόνη της.»

Και κοιτώντας αυτό το μικρό κορίτσι, καταλαβαίνεις γιατί άξιζε κάθε επιμονή και κάθε μάχη.

Γιατί όταν ένα παιδί γεννιέται και ξέρεις ότι δεν είναι μόνο του, τότε κάτι αλλάζει — όχι μόνο στον τόπο, αλλά και μέσα σου.

Αυτός είναι ο Αποκόρωνας που επιλέγουμε.

Ένας τόπος που στέκεται δίπλα στη ζωή από την πρώτη της ανάσα.

Γεννήθηκες σε έναν τόπο που επέλεξε συνειδητά να υπερασπίζεται το μέλλον του.