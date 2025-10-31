Δήμος δίνει επίδομα 1.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί - Η εξήγηση του δημάρχου

Επίδομα 1.000 ευρώ δίνει σε ζευγάρια ο δήμος Νάουσας για κάθε νέο παιδί που γεννιέται, προκειμένου να στηριχθούν οι δημότες.

Όπως τονίζει μάλιστα ο δήμαρχος Νάουσας, Νίκος Κουτσογιάννης, ο δήμος θα συνεχίσει να εφαρμόζει το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες που φέρνουν στον κόσμο παιδιά. Ταυτόχρονα επεξεργάζεται ένα ολιστικό σχέδιο για τη στήριξη νέων οικογενειών αναφορικά με τη στέγαση και την επαγγελματική αποκατάσταση με στόχο να αναστραφεί η σημερινή αρνητική δημογραφική τάση και να αναζωογονηθεί η τοπική κοινωνία.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο πληθυσμός του δήμου Νάουσας μειώθηκε κατά περίπου 10% την τελευταία δεκαετία, από 34.000 κατοίκους στην απογραφή του 2011 σε 30.500 στην πρόσφατη απογραφή, κατατάσσοντας τον δήμο στην 4η κατηγορία περιοχών με πληθυσμιακή διακινδύνευση.

«Είναι σημαντικό να απλώσουμε ένα δίκτυ στήριξης για τα νέα ζευγάρια και την οικογένεια. Πήραμε μια πρωτοβουλία να δώσουμε ένα βοήθημα σε κάθε οικογένεια, η οποία φέρνει στον κόσμο ένα παιδί, με την προϋπόθεση ότι είναι κάτοικοι του δήμου της Νάουσας. Στόχος μας είναι να αισθανθούν τα νέα ζευγάρια ότι δεν είναι μόνα σε αυτή την προσπάθεια», ανέφερε μιλώντας στο MEGA NEWS ο δήμαρχος Νάουσας, Νίκος Κουτσογιάννης.

Μάλιστα, πρόσθεσε: «Αυτοί οι άνθρωποι που επιλέγουν να ζουν στην ελληνική περιφέρεια έχουν τη στήριξη των τοπικών Αρχών. Η προσπάθειά μας είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία να αναζωογονήσουμε τον τόπο μας, να τον αναγεννήσουμε και να δώσουμε τη δυνατότητα στα νέα ζευγάρια να αισθανθούν ασφαλή».

Πηγή: newsbomb.gr