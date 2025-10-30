Νέα δικαίωση συνταξιούχου αστυνομικού

Δικαιώθηκε συνταξιούχος αστυνομικός από το Ειρηνοδικείο Χανίων που απευθύνθηκε στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ρύθμισε το χρέος του και έσωσε την περιουσία του.

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, δεν ξέρει αν πανηγυρίζει πλέον, όπως έπραττε παλαιότερα, με τις νέες Δικαστικές αποφάσεις των Ειρηνοδικείων, με την ένταξη των δανειοληπτών στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 (ν.Κατσελη) και οφείλει να τοποθετηθεί εν προκειμένω.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο οφειλέτης είχε ένα χρέος 50.000 ευρώ, σε μια πιστώτρια τράπεζα.

Έκανε αίτηση ένταξης του στο Ν. 3869/2010 (Ν. Κατσελη ) διέθετε τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Δηλαδή πληρούσαι αφενός τα κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια (συνταξιούχος αναπηρίας) με σύζυγο μη εργαζόμενη, με ένα ενήλικο τέκνο, με αναπηρία το εισόδημα του (ανεπαρκές )

Τα περιουσιακά του στοιχεία που είχε στην κατοχή του ήταν μια κατοικία στο όνομα του, την οποία απέκτησε με δανειοδότηση και είναι υποθηκευμένη στον δανειστή,

για 20 χρόνια ώσπου να πληρωθεί το δάνειο και κάποιο αυτοκίνητο.

Επί της απόφασης του Ειρηνοδικείου:

Το δικαστήριο των Χανίων αποφάσισε:

1) Μηδενικές καταβολές για μια 3ετια

2) Προστασία της κατοικίας

3) Πληρωμή του ποσού του χρέους σε 20 έτη δηλαδή σε 240 δόσεις με πόσο μηνιαίας δόσης 208,71 ευρώ

Και συμπληρώνεται σύμφωνα με την απόφαση.

Η καταβολή των δόσεων για τη διάσωση της κατοικίας, θα γίνει χωρίς ανατοκισμο με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με το κυμαινόμενο επιτόκιο ,που θα ισχύσει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής.

Λίγο ασαφές… Για τον δανειολήπτη

Επειδή πλέον, στο θέμα των δανείων του νόμου Κατσέλη επικρατεί ένα «μπάχαλο» αφού έχουν περάσει στα χέρια των funds servers οι οποίοι δεν σέβονται τις αποφάσεις των δικαστηρίων αλλά προτείνουν δικό τους δοσολογίο και ο δανειολήπτης δεν ξέρει. που να πληρώσει και πως να πληρώσει, αν δεν παρέμβει η Κυβέρνηση , δεν έχει καμία σημασία πλέον η προσφυγή στην Δικαιοσύνη.

Οι δανειολήπτες πλέον βρίσκονται με την αγωνία, αν θα χάσουν το κεραμίδι τους, διότι ναι μεν ο νόμος 3869/2010 τους παρείχε προστασία της πρώτης κατοικίας αλλά στην ουσία δεν υφίσταται, αφού η δανειοδότηση έχει περάσει στις εισπρακτικές εταιρείες ,που δεν σέβονται τίποτα!!!! Ούτε νόμους, ούτε δικαστικές αποφάσεις, αποφασίζουν κατά το δικό τους και μόνο συμφέρον.

Τέλος , η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ενημερώνει ότι ως Πιστοποιημένη Εθνική Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει και να ρυθμίσει οιανδήποτε δάνεια με τα «κοράκια»funds serveres χρησιμοποιώντας την εξωδικαστική διμερή διαμεσολάβηση.

