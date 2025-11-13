Δήμος Αθηναίων: Προσωρινό «λουκέτο» σε 9 καταστήματα

Εννέα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αναμένεται να σφραγιστούν από κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, στο διάστημα 14–23 Νοεμβρίου.

Οπως επισήμανε ο Χάρης Δούκας, από την αρχή της χρονιάς έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 240 σφραγίσεις καταστημάτων, εκ των οποίων οι 163 σχετίζονται αποκλειστικά με καταλήψεις κοινόχρηστου χώρου.

Από τα εννέα υπό σφράγιση καταστήματα, ένα βρίσκεται στην 1η Δημοτική Κοινότητα, έξι στη 2η Δημοτική Κοινότητα και δύο στην 7η Δημοτική Κοινότητα.

Ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης, σημείωσε ότι οι έλεγχοι είναι καθημερινοί και εντατικοί.

Ειδικότερα, οι προσωρινές σφραγίσεις που θα εφαρμοστούν τις επόμενες ημέρες αφορούν:

2 καταστήματα για 10 ημέρες,

1 κατάστημα για 7 ημέρες,

1 κατάστημα για 6 ημέρες,

3 καταστήματα για 5 ημέρες,

1 κατάστημα για 3 ημέρες και

1 κατάστημα για 2 ημέρες.

