Δήμαρχος "έφυγε" από τη ζωή - Είχε υπηρετήσει και στην Ελληνική Αστυνομία, σε νευραλγικές θέσεις

Άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή ο Δήμαρχος Διρφύων Μεσσαπίων, Γιώργος Ψαθάς, μετά από άνιση μάχη με την επάρατη νόσο.

Ο Γιώργος Ψαθάς γεννήθηκε το 1962, στα Ψαχνά της Εύβοιας. Διετέλεσε προϊστάμενος στην ειδική ομάδα πρόληψης ατυχημάτων, στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, μέχρι την ώρα που πήρε σύνταξη. Επί 25 χρόνια εργαζόταν σε νευραλγικές και καίριες θέσεις στην Ελληνική Αστυνομία.

Ήταν, επίσης, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύβοιας από το 2007. Διετέλεσε αρχηγός της ομάδας του Ηρακλή Ψαχνών για 15 χρόνια.

Υπήρξε δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Μεσσαπίων από το 2006 ως το 2010. Υπήρξε επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στον Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων από το 2010 έως το 2014, οπότε εξελέγη Δήμαρχος, θέση που διατηρούσε ως σήμερα.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, στις 15:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ψαχνών. Η σορός θα βρίσκεται στην εκκλησία από τις 14:00.

