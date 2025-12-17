Καθορισμός δικαιούχων Επιδόματος Παραμεθορίου

Ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΞΙ.Α:

Με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» στο Μέρος Γ’ «Μισθολογικές ρυθμίσεις για τα Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας…»,(άρθρο 24 του Ν.5246/2025) το επίδομα παραμεθορίου επεκτείνεται από τις γεωγραφικές ενότητες Βορειου Αιγαιου, Δωδεκανήσου ( της περιφέρειας Νοτ. Αιγαίου ) και Έβρου προς τα εγγύτερα τμήματα και σταθμούς της ηπειρωτικής μεθορίου Ηπειρου, Μακεδονίας και Θράκης. Οι προρρηθείσες υπηρεσίες θα καθορισθούν με απόφαση του κ. Αρχηγού της Ελληνικης Αστυνομιας.

Επειδή έως τώρα δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση, παρακαλούμε όπως προβείτε στις δέουσες ενέργειες λαμβάνοντας υπόψη:

Το από 29-11-2025 Ψήφισμα του 35ου Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., όπου στο άρθρο 6 προτείνεται η επέκταση επιδόματος παραμεθορίου σε όλο το προσωπικό των παραμεθόριων νομών, όπως ισχύει για του λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους.

Την χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος αναδρομικά από 1/10/2025, όπως προβλέπεται από το άρθρο 47 παρ. 8 του Ν.5246/2025.

Θεωρούμε ότι είναι ζήτημα αξιοπιστίας της πολιτείας και αξιοπρέπειας για τους ασκούντες υπηρεσία αστυνομικούς των ανωτέρω παραμεθορίων νομών.