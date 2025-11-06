Δηλώσεις από τον πατέρα ενός ήρωα Αστυνομικού που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια επιχείρησης, παρέμεινε 8 χρόνια σε κώμα και τελικά κατέληξε

Για το δράμα που ζει ο ίδιος, αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στην Κρήτη, μίλησε στον Alpha, ο πατέρας του αστυνομικού Στάθη Λαζαρίδη, που τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρα, στα Ζωνιανά, το 2007.

Πέθανε το 2015, αφού παρέμεινε 8 χρόνια σε κώμα.

Δείτε τις δηλώσεις του πατέρα του ήρωα Αστυνομικού:

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΑΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Την 5 Νοεμβρίου 2007 στα Ζωνιανά της Κρήτης είχε λάβει χώρα η ένοπλη επίθεση σε βάρος Αστυνομικών από σημαντικό αριθμό ενόπλων που χρησιμοποιούσαν αυτόματα όπλα "Καλάσνικοφ".

Οι αστυνομικοί των ΤΑΕ που πήραν μέρος σε επιχείρηση στα Ζωνιανά, προκειμένου να κάνουν έφοδο για τον εντοπισμό φυτειών κάνναβης, δέχτηκαν καταιγισμό πυροβολισμών από αγνώστους, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του Ειδικού Φρουρού Στάθη Λαζαρίδη και τον ελαφρύτερο τραυματισμό δυο ακόμα Ειδικών Φρουρών!

Ο 27χρονος Στάθης Λαζαρίδης, πατέρας ενός μωρού μόλις δύο μηνών, επέβαινε στα πρώτα αυτοκίνητα που δέχτηκαν τους πυροβολισμούς.

Διεκομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου υποβλήθηκε σε λεπτή χειρουργική επέμβαση.

Επί οχτώ χρόνια βρισκόταν σε "άγρυπνο κώμα" κι έδινε μάχη, προκειμένου να μπορέσει να αποκτήσει ξανά επαφή με το περιβάλλον.

Τελικά δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της 6ης Σεπτεμβρίου 2015, στο 401 νοσοκομείο που νοσηλευόταν, σε ηλικία 35 ετών.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΝΕΔΡΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ: