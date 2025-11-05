“Αδικο να απολογείται ο συνάδελφος γιατί έσωσε μια ανθρώπινη ζωή - Ο αστυνομικός δεν κρύφτηκε, ήταν ο πρώτος που έδωσε κατάθεση”

Εκτός κινδύνου εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΚΑΤ ο 76χρονος που το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής δέχθηκε επίθεση από τον ίδιο του τον σκύλο στον Αγιο Φλώρο.

Ο 76χρονος βέβαια φέρει πολλαπλά τραύματα στα χέρια του και θα χρειαστεί χειρουργικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση των πληγών.

Ο σκύλος ράτσας ροτβάιλερ που ήταν σε περιφραγμένο χώρο, πυροβολήθηκε από αστυνομικό της ΟΠΚΕ που βρέθηκε στο σημείο, ύστερα από προτροπή του 76χρονου, με σκοπό να του σώσει τη ζωή.



Για το συμβάν μίλησε στην “Ε” ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας Γιώργος Μπούνας, που στάθηκε στο πλευρό του συναδέλφου του μετά τις αντιδράσεις φιλοζωικών οργανώσεων που ενδέχεται να κινηθούν νομικά εναντίον του για τη θανάτωση του σκύλου: “Οι συνάδελφοι της ΟΠΚΕ βρέθηκαν στο σημείο μετά από 12 λεπτά ύστερα από τηλεφώνημα που έγινε και εντόπισαν τον ηλικιωμένο μέσα στα αίματα, εξαντλημένο και τον σκύλο να είναι αφηνιασμένος και να τον κατασπαράζει.



Ο αστυνομικός αφού ενημέρωσε τον προϊστάμενό του και ύστερα από την προτροπή του 76χρονου, πυροβόλησε τον σκύλο μία φορά για να του σώσει τη ζωή, όπως κι έγινε”.

Ο κ. Μπούνας τονίζει πως ο αστυνομικός έκανε το καθήκον του με τον καλύτερο και πιο ενδεδειγμένο τρόπο υπό τις υπάρχουσες συνθήκες “μπαίνει ο συνάδελφος σε μια διαδικασία να απολογηθεί γιατί πυροβόλησε, γιατί δηλαδή έκανε τη δουλειά του και έσωσε μια ανθρώπινη ζωή και αυτό είναι άδικο. Κακώς μάλιστα κοινοποιήθηκαν τα στοιχεία του, διότι έχει στοχοποιηθεί από ορισμένους και δέχεται απειλές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο αστυνομικός δεν κρύφτηκε, αντιθέτως ήταν ο πρώτος που έδωσε κατάθεση για το περιστατικό και βρίσκεται στη διάθεση της εισαγγελίας. Εμείς, ως Ένωση θα σταθούμε στο πλευρό του σε οτιδήποτε χρειαστεί και επιφυλασσόμαστε για οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια».

Πηγή: eleftheriaonline.gr