Το δικό του «παρών» έδωσε το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων στον 19ο «Γύρο Λίμνης Ιωαννίνων» - ΦΩΤΟ

Τη δική του, πολυσήμαντη παρουσία είχε το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων στο πλαίσιο της διεξαγωγής του 19ου «Γύρου Λίμνης Ιωαννίνων» κατά το Σαββατοκύριακο 20-21/09/2025.

Συγκεκριμένα, το αστυνομικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια κατά τη διάρκεια του διημέρου που εκτυλίχθηκαν οι αγώνες, με γνώμονα την ασφαλή διεξαγωγή τους και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, με δεδομένο και τον όγκο των συμμετεχόντων σε αυτούς αλλά και των επισκεπτών της πόλης.

Με την ευκαιρία εξάλλου των αγώνων, το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων είχε στήσει τη δική του «γωνία», ενημερώνοντας τους πολίτες σχετικά με θέματα οδικής ασφάλειας, διανέμοντας ταυτόχρονα σχετικό έντυπο υλικό και ειδικά στους μαθητές, όπως αυτοκόλλητα με χρήσιμες συμβουλές, σελιδοδείκτες και σχολικά προγράμματα.

Σημειώνεται ότι η ενημέρωση των πολίτων και ιδιαίτερα των μαθητών για θέματα κυκλοφοριακής αγωγής αποτελούν βασική προτεραιότητα των υπηρεσιών τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου.